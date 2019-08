Rifiuti a Cavaglià, l'intervento di A2A Ambiente

La A2A Ambiente S.p.A., progettatrice dell'impianto di recupero della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), con produzione di biometano e compost, in regione Gerbido a Cavaglià, interviene a Newsbiella per precisare la propria totale estraneità con la New Sati Engineering Srl di Forlì, società che, nei giorni scorsi, ha contestato le ragioni su cui si fondava la denuncia del capogruppo di Uniti per Cavaglià, Augusta Bortolotto, in merito alla possibile realizzazione dell'impianto.

"Non c'entriamo nulla con questa società, - dichiara il responsabile per il Piemonte Franco Smerieri - abbiamo anche cercato tra i nostri contatti e ci risultano sconosciuti. Non avendo un interesse diretto, non capiamo il motivo per il quale abbiano risposto ad Augusta Bortolotto. Noi siamo i progettisti dell'impianto ed il progetto è stato presentato e pubblicato in Provincia, a cui abbiamo chiesto la valutazione di impatto ambientale e, tra un po', inizieranno le conferenze di servizi".