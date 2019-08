Luca Stecchi premiato all'internazionale di poesia città di Varallo 2019

Anche quest'Anno un prestigioso riconoscimento all' artista e poeta Luca Stecchi arriva dalla ormai rinomata manifestazione "Premio Internazionale di Poesia Città di Varallo". Nell' edizione 2019 giunge l' invito da parte della Città di Varallo e Otma2 Edizioni, all' artista Stecchi che viene premiato per la sua poesia " Blu Notte". Un'opera ispirata a Daniela Badone, amica e allieva della stessa scuola di canto. Una poesia che tocca vari temi dell'esistenza il cui inizio è una vero e proprio moto dell'anima. “Se non sapessi chi sono, mi perderei nel Blu di questa notte così cupa e scura”. Una poesia di grande impatto emotivo, che l' artista ' sente' nel suo profondo.

È ormai consolidata la partecipazione al pregiato Premio Internazionale Città di Varallo dell’autore e poeta Luca Stecchi che è alla sua quarta esperienza al concorso che si tiene nella splendida cornice Valsesiana. Nelle sue prime quattro partecipazioni, Stecchi ha ottenuto altrettanti riconoscimenti: nell’edizione avvenuta nel 2016 con l'opera ​“Blu Cobalto”​dedicata proprio a una concittadina del premio Elena Marchiolatti è giunta una importante menzione d’onore. Una lirica capace di vantare durante il suo percorso poetico anche il riconoscimento del Santo Padre Papa Francesco. A seguire, nel 2017, è arrivato un prezioso premio dalla prima raccolta personale di Stecchi ​“Un Fine Cioccalto Amaro”, edizione Otma2 ​prefazione di Daniela Fresc e introduzione di Carlotta Cernigliaro. Per proseguire, lo scorso Anno nel 2018, il Poeta è stato ancora una volta classificato tra i finalisti con il brano “​Elisabetta​.” dedicato a una giornalista Biellese. L' evento che sarà teletrasmesso, si terrà il giorno 22 Settembre 2019 alle 10.30 presso il Teatro Civico in Piazza Vittorio Emanuele II a Varallo Sesia, presenti le Autorità Cittadine In questa occasione l' artista verrà premiato con Diploma e medaglia aurea , non prima però di aver sentito decantare dalla sua voce la sua profonda poesia.

Facendo un piccolo excursus nella biografia dell'autore scopriamo importanti riconoscimenti, fra i quali : A Gennaio 2015 Stecchi partecipa ad una antologia di autori contemporanei sul tema dell'olocausto “​Per non dimenticare”​a cura di Raffaella Amoruso casa editrice the Write. L’opera conquista un’importante quarto posto nel concorso Internazionale “Agenda dei Poeti 2015”. Nell' Aprile del 2016 partecipazione al Concorso e Festival Cet scuola autori di Mogol con un suo edito “Un delicato addio”; brano alla memoria di una giovane ragazza Biellese che è stato selezionato per la successiva raccolta poetica ed insignito di un prestigioso attestato di merito. A Giugno 2016 partecipazione come autore a “​Poeti e Poesie” ​evento culturale che vede il Patrocinio del Comune di Cossato. Il 3 Dicembre 2016, Stecchi è finalista del concorso internazionale “​Una Poesia per una canzone”​creato da Dream’s Entertainment Associazione Culturale Italiana, confacente il progetto di Cultura Europea, OPE ​Osservatorio Parlamentare Europeo​in collaborazione con il duo musicale ​Jalisse.​5 Classificato. Nell’ Ottobre 2018, l’artista ​Marco Carena ​(cantautore, che vanta una lunga carriera artistica e una partecipazione a Sanremo nel 1991 con il brano Serenata) porta in musica un brano di Luca Stecchi “Padroni del Cielo” inserita nella raccolta poetica “Quel Fine Cioccolato Amaro”. Il 2019 è l'Anno della Maturità. Gennaio si apre una collaborazione con ​Barbara Capizzi​. La cantante ha messo in voce l’opera “La preghiera di Bruno”, scritta in occasione della Giornata della memoria. La musica di sottofondo è stata ideata e scritta dai maestri Alessandro Barbi e Dario Retegno. Inoltre sono giunti all'autore i complimenti della Senatrice a vita ​Liliana Segre.

Il brano è attualmente in semifinale in un prestigioso concorso Europeo per Autori il Tour Music Festival. Maggio 2019, porta con sé l'invito a una prestigiosa Masterclass tenuta da ​Mogol ​in seguito ad un concorso letterario presso la residenza dei Ciclamini in Umbria. L' obiettivo principe del suo nuovo lavoro, iniziato mesi fa, con la regia di Piero Sara è quello di avviare delle collaborazioni con diverse voci importanti del panorama musicale e culturale Biellese e italiano.