Virtus Biella, chiusura del mercato col botto: arrivano le gemelle Ilaria e Letizia Anello

Dopo la riconferma di Alice Frascarolo, il doppio botto finale per la Virtus Biella porta i nomi di Ilaria e Letizia Anello, rispettivamente banda e centrale di 17 anni. Si chiude così un mercato veramente svavillante per la società di Chiavazza. In arrivo da Verona sponda Antares, le Anello rappresentano il presente e il futuro nerofucsia. Si completa così il reparto centrali e una banda a disposizione per il tecnico Venco. Inoltre le due giocatrici, andranno a rafforzare il settore giovanile dell'Under 18. Ecco il comunicato della società apparso sulla loro pagina social. E questa sera alle 19,30 ritrovo della squadra al PalaSarselli e prima sgambata post vacanze.

"La Virtus Biella è lieta di annunciare l'accordo con le giocatrici Ilaria e Letizia Anello per la prossima stagione 2019/2020. Banda e centrale, 17 anni, alte 1.80, le gemelle hanno sempre giocato insieme a partire dai 6 anni, crescendo nel CCS Cogne di Aosta, loro prima società. A 15 anni si sono trasferite a Settimo Torinese nella fila del Lilliput dove hanno esordito in serie B2. L'ultima stagione l'hanno affrontata a Verona nel roster dell'l'Antares. Ora approdano alla Virtus Biella pronte per dare il proprio contributo in prima squadra e in under 18. Benvenute ragazze!"