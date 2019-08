Rosazza-Madonna della Neve, vittoria per Matteo Biolcati e Valeria Bruna FOTO

Si è svolta ieri mattina, 25 agosto, la 24esima edizione della gara di corsa in montagna da Rosazza al rifugio Madonna della Neve, sotto la regia del vulcanico runner Enzo Peraldo che si occupa di tutti gli aspetti, dalla segnatura del percorso, alla classifica e alle premiazioni. 115 gli atleti al via dal piccolo e caratteristico borgo della Valle Cervo alla volta di un percorso da poco più di 3 chilometri con circa 570 metri di dislivello, interamente in salita su sentieri, mulattiere e prati.

Ad aggiudicarsi la gara Matteo Biolcati del Biella Running, che in 24'50" ha fatto valere il suo spunto veloce da mezzofondista in età giovanile sullo scalatore Silvio Balzaretti dell'atletica Monterosa (24'54"). Al terzo posto Roberto Giachino del Pont Donnas, che ha tagliato il traguardo in 26'09". Completano la top ten Alex Romagnolo, il già vincitore Luca Valz, l'organizzatore Enzo Peraldo, l'intramontabile Maurizio Meoli, Alessandro Gillio, Yari Alan Consoli ed Ermes Zonca.

Tra le donne ennesima vittoria per Valeria Bruna del Gaglianico 74, che ha chiuso in 32'38" prima di Michelle Gnoato del Gsa Valsesia (33'46") e di Tiziana Borri del Biella Running (34'05"). A seguire Tamara Naguliak, Annalisa Diaferia, Elisa Diprè e Paola Morlino. Al termine della gara ristoro, foto di rito dei partecipanti e premi a scelta in legno oltre ad altri premi in natura in base al piazzamento in classifica.