Pro Vercelli-Pianese, le pagelle dei Bianchi

Moschin. Buona gara, e una grande parata d'istinto, col piede: 6,5

Franchino. Nel primo tempo è uno dei pochi che si salva, nella ripresa bada a contenere: 6,5

Quagliata.Bravo Gilardino ad impostarlo come esterno di difesa anche se, lui, ha propensioni offensive. Tecnica, personalità e un gran sinistro: 7

Auriletto. Gara attenta, sempre concentrato: 6,5

Carosso. Un po' impacciato all'inizio, forse per via dell'emozione, col passare dei minuti prende confidenza con la C: 6

Schiavon. Non riesce a imporre la sua regia (con Graziano e Varas l'intesa deve perfezionarsi), ma nel complesso disputa una buona gara: 6,5

Varas. La tecnica e i piedi buoni ci sono, manca di continuità: 6

Graziano. Bravo e prezioso nell'interdizione, veloce nelle ripartenze: 7

Azzi. La fascia destra è sua, nelle occasioni offensive spesso perde la lucidità. Comunque prezioso: 6

Rosso. Non gioca male come falso nueve, perché ha tecnica e temperamento, sbaglia però (di testa, in tuffo) un gol facile facile: 6

Della Morte. Gioca a testa alta, ha tecnica e sa far male alle difese avversarie. Ogni tanto si prende qualche pausa, ma il gol segnato è stato un gran bel gol. D'autore. 7

Cecconi. Non ha ricevuto palle giocabili: ng.

Mal: n.g.

Russo: n. g.

Gilardino.Ha lavorato tanto e tanto dovrà lavorare. È inesperto per la C, ma si porta dietro gli insegnamenti degli allenatori che ha avuto, a cominciare da Prandelli La Pianese, qualcuno obietterà, è una neo promossa. Ma anche l'organico della Pro Vercelli schierato oggi è da neo promossa (ricordiamo che il solo Azzi era titolare l'anno passato). Insomma, ben vengano questi tre punti meritati e pesanti. Il cammino prosegue e di sicuro, anche se non sappiamo quanto, sarà in salita, perché questa squadra è comunque è giovane, inesperta (e per adesso incompleta; manca qualcosa davanti e pesano le troppe assenze). Comunque: 6,5