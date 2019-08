Mercato Virtus Biella: due giovani allenatori in nerofucsia, Rudy Rastello e Marco Ferraro

Il mercato della Virtus Biella si impreziosisce di due nuovi allenatori come Rudy Rastello e Marco Ferraro. Ecco il comunicato del club di Chiavazza. "In attesa del raduno di inizio stagione fissato per questa sera al PalaSarselli di Chiavazza alle 19,30, la Virtus Biella è felice di dare il benvenuto a due nuovi allenatori: Rudy Rastello e Marco Ferraro.

Rudy Rastello sarà assistant coach di Maurizio Venco in prima squadra: nella passata stagione era nello staff tecnico dell’Occhieppese Pallavolo femminile e in quello dirigenziale della Scuola Pallavolo Biellese maschile, società nella quale continuerà nel suo ruolo. Rudy sarà sicuramente un valore aggiunto per la nostra formazione maggiore grazie anche alla sua grande esperienza di giocatore in categorie regionali e nazionali: fu uno dei pilastri di Valle Mosso e Biella Volley negli anni ’90 e nei primi anni 2000.

Per il settore giovanile, invece, è stato chiamato in nerofucsia Marco Ferraro, anche lui biellese, cresciuto nel disciolto Villaggio Lamarmora e reduce da alcune ottime stagioni nel TeamVolley dove è stato uno dei fautori della grande crescita tecnica delle giovani atlete impegnate nel campionato di serie D, oltre che protagoniste nei tornei regionali con formazioni Under 16 e Under 18. Indubbiamente un biglietto da visita interessante per i programmi societari virtussini. Sarà primo allenatore della squadra nerofucsia impegnata in Prima Divisione e insieme a Maurizio Venco si occuperà della nostra formazione Under 18. Buon lavoro ad entrambi e benvenuti nella famiglia Virtus Biella".