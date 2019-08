Le corse podistiche dal 26 agosto al 1° settembre, nel weekend si corre per Aism

Data: 27/08/2019

14° Edizione “CorriParco”

Percorso di 6 km

Ore: 18:00 (ritrovo) – 19:30 (partenza)

Località: Albano Vercellese (VC) – Parco Lame del Sesia

Tipologia: Podistica, Non competitiva

Info e iscrizioni: www.sesiarunning.it



Data: 30/08/2019

7° Corsa della Birra e della Salamella

Percorso di circa 6 km

Ore: 18:30 (ritrovo) – 20:00 (partenza)

Località: Candelo (BI) – Eurobar (via Iside Viana, 26)

Tipologia: Podistica, Non competitiva

Iscrizioni: € 4/€ 2 (bambini) - € 6 (adulti)

Info: 338 8362440 – eurobar.2m@gmail.com



Data: 01/09/2019

10° Edizione “Il Biellese di Corsa”

Percorso di 4,7 km / 11,7 km / 15 km / 18,5 km

Partenza a scelta da:

COSSATO (h. 9:00)

VALDENGO (h. 9:00)

VIGLIANO B.SE (h. 9:30)

BIELLA (h. 10:00)

Arrivo: Biella (h. 12:00) presso stadio Lamarmora

Tipologia: Passo libero, aperta a tutti

Iscrizioni: € 10 (adulti)

Gratis (bambini)

Info: 015 8494363 – aismbiella@aism.it



Data: 01/09/2019

Piedicavallo – Rifugio Rivetti

Località: Piazzale Ravere - Piedicavallo (BI)

Ore: 9:30 (partenza)

Tipologia: Libera – Non competitiva

Info: 015 2476141