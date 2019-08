Da giovedì a Biella la 3^ edizione della bonprix International Cup di rugby

Per la terza volta, torna in città la bonprix International Cup di rugby riservata, come sempre, alla categoria Under 18. Un appuntamento, voluto da bonprix in collaborazione con Biella Rugby, divenuto una piacevole e valida consuetudine per inaugurare nel migliore dei modi la stagione sportiva ormai alle porte. Tre giorni di condivisione, sport, nuove e vecchie conoscenze. Il piacere di ‘ritrovarsi’.

Da giovedì 29 a sabato 31, Biella Rugby, Edinburgh Academy e Nordival Rugby Rovato si sfideranno sui campi della Cittadella del Rugby. Apriranno le danze Brc opposto al club scozzese giovedì 29 alle ore 19. Venerdì alle ore 12 Edinburgh Academy vs Nordival Rugby Rovato. Concluderanno sabato alle 12 Biella Rugby vs Nordival Rugby Rovato. A seguire le premiazioni.