ITS TAM, nuovo anno scolastico all'insegna delle convenzioni con scuole, aziende e agenzie per il lavoro

L'ITS TAM di Biella riprende le attività dopo la pausa estiva preparando molte novità per l’anno scolastico in procinto di partire. Tra queste spiccano le molteplici convenzioni siglate con scuole, aziende e agenzie per il lavoro volte a favorire l’orientamento post diploma e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Orientamento post diploma

Si parte dall’orientamento post diploma, un tema al quale il TAM dedica molte iniziative, andando direttamente nelle scuole, i centri per l’impiego, gli Informagiovani e tutti gli ambiti nei quali gli studenti delle scuole superiori vanno alla ricerca di informazioni e opportunità per il proprio futuro a proporre incontri, workshop e progetti didattici che permettano loro di conoscere meglio la realtà degli ITS e del TAM in particolare.

In tema di orientamento si segnalano gli accordi di rete stipulati con l’Istituto Comprensivo di Mongrando, l’IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna e il Lycée Le Grand Arc di Albertville (Francia), ma anche con una eccellenza imprenditoriale come Loro Piana ed enti culturali come la Fondazione Zegna e la Fondazione Pistoletto, e la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Inserimento al lavoro

Il fluido passaggio dalla scuola al mondo del lavoro è uno degli assi portanti di tutto il sistema degli ITS italiani nel suo complesso, che caratterizza anche il TAM di Biella, a oggi sul podio dei 3 ITS italiani del Sistema Moda per il tasso di occupabilità, secondo il monitoraggio INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), che su incarico del MIUR valuta ogni anno l’andamento qualitativo e occupazionale degli istituti tecnici superiori italiani.

In questo quadro, in cui gli intenti del TAM sono quelli sia di fornire una ottima preparazione nel settore del tessile e della moda sia quello di avvicinare concretamente gli studenti alle aziende, si collocano le convenzioni siglate con le aziende Marchi & Fildi, Successori Reda S.p.A., AUNDE Italia e Maglificio Maggia.

Tali convenzioni sono il suggello di quelli che ormai da anni sono i rapporti che il TAM di Biella intrattiene direttamente con oltre un centinaio di aziende del distretto biellese e non solo, che collaborano con l'istituto ad ampio raggio: accogliendo gli studenti in stage, fornendo il proprio supporto nello sviluppo di progetti interdisciplinari, e naturalmente con l'assunzione degli studenti dopo il diploma, avviandoli a interessanti carriere nel settore del tessile e della moda.

Significative poi sono le convenzioni stipulate con CNA Biella Comitato Impresa Donna e con le agenzie per il lavoro Gi Group e Randstad HR Solutions, volte a fornire nello specifico:

- collaborazione nell’ideazione e organizzazione di eventi volti a favorire l’incontro tra aziende e studenti nonché di iniziative di orientamento a supporto degli studenti prima del loro ingresso nel mondo del lavoro

- supporto nel fornire informazioni sulla realtà del mercato del lavoro territoriale, sulle modalità di ricerca attiva del lavoro e sulla preparazione del progetto professionale

- supporto nell'individuazione di opportunità in azienda coerenti con il settore di riferimento

- scambio di profili curriculari su richiesta degli studenti interessati ad avere sostegno nella preparazione dei curricula mirati e per simulazioni di colloquio

Nuovi corsi biennio 2019/2021 e Preiscrizioni

Sono stati recentemente pubblicati sul sito www.itstambiella.it i 3 nuovi corsi che saranno erogati dal TAM nel biennio 2019/2021 e che sono mirati a diplomare le seguenti figure:

- Tecnico Superiore dei Processi Tecnologici: esperto di processo, e in linea con le evoluzioni dell’industria 4.0, conosce le fibre, le loro caratteristiche e performance, la loro adattabilità e resa in filatura rispetto ai filati da progettare e rispetto al loro impiego.

- Tecnico Superiore di Prodotto, Progettazione e Design: sa conciliare gusto estetico, intuizione e creatività con i requisiti tecnici, funzionali ed economici del prodotto e sa collocare la sua capacità ideativo-creativa e progettuale all’interno di un complesso organizzato di risorse e competenze, nella progettazione di prodotti di alta qualità estetica e produttiva.

- Tecnico Superiore di Confezione e Maglieria: agisce nei progetti operativi per progettare e realizzare prodotti del sistema moda, in particolare delle fasi della filiera afferenti alla confezione e alla maglieria.

Per tutti gli interessati, neodiplomati e chiunque in possesso di diploma di scuola media superiore che desideri intraprendere una carriera nel settore del tessile e della moda, le ISCRIZIONI al test d’ingresso sono aperte.

È sufficiente compilare la domanda on line presente sul sito www.itstambiella.it oppure rivolgersi alla segreteria didattica di Corso Pella 10 a Biella, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17.

Per informazioni chiamare il 015 885 3523 oppure scrivere a segreteria@itstambiella.it