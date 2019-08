Dal Nord Ovest - L'incredibile video su Instagram di Alberto Pastore, pochi minuti dopo aver ucciso il suo amico Yoan

Un post sul suo profilo Facebook e un video nelle Stories di Instagram. E' la confessione social di Alberto Pastore pochi minuti dopo aver ucciso il suo amico. (LEGGI ANCHE: Dal Nord Ovest - Dramma nella notte, giovane ucciso a coltellate fuori dalla discoteca) Il giovane 22enne sta guidando e nel video, con una calma incredibile, parla dei ciò che ha fatto: "Ho fatto una cazzata, sto pensando come suicidarmi. Mi spiace per Yoan, per Sara......per amore non bisogna mai intromettersi nelle relazioni altrui.....bisogna farsi la propria vita.....Yoan ha sbagliato dalla A alla Z......".

Nel video sembra che Alberto Pastore non sappia se il suo amico Yoan Leonardi sia morto o sia solo rimasto ferito durante la lite scoppiata tra i due a Comignago pochi minuti prima. Pastore è poi stato fermato sulla A26 dai Carabinieri.