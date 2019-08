Tragedia-Si getta nel vuoto dal ponte della tangenziale: è lo stesso uomo che aveva tentato il gesto due anni fa

Si chiama Alberto Turatto di 54 anni residente a Cossato, l'uomo che si è gettato nel vuoto eludendo il sistema di sorveglianza lungo il ponte della tangenziale di Biella. Poco dopo le 4 di questa notte è scattato l'allarme della ditta All System. Immediatamente una pattuglia della squadra volante si è recata in corso Lago Maggiore ma purtroppo non è arrivata in tempo. Il cossatese aveva fermato l'auto. è sceso, ha scavalcato la protezione e si è lanciato. Poi il recupero della salma da parte dei vigili del fuoco di Biella.

Alberto Turatto in passato aveva già tentato il gesto. Erano le 6 del mattino del 9 gennaio 2017 ma allora a salvargli la vita erano stati i rami delle piante e i cespugli di rovi sottostanti. LEGGI ANCHE: Tragedia sfiorata sul ponte della tangenziale.