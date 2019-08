Rubano ferro da un'officina carpenteria di Strona. Due biellesi nei guai

A conclusione delle indagini, i carabinieri dell'aliquota Norm di Cossato hanno denunciato per furto in concorso due uomini di 25 e 35 anni entrambi residenti nella cittadina. La coppia, nei giorni passati dopo l'orario di lavoro si era impossessata di materiale ferroso per un valore di 200 euro, caricandolo su un camion e portandolo via dall'officina carpenteria situata in frazione Cappio di Strona.