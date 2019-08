Ruba dal pronto soccorso un cellulare per le emotrasfusioni. Beccato e denunciato un 19enne

E' indagato per furto di un cellulare utilizzato come terminale per le emotrasfusioni all'ospedale di Ponderano oltre a 4 aghi da siringa, per un valore di circa 300 euro. Si tratta di un 19enne residente a Moncalieri ma ospite della comunità Il Punto di Bioglio. L'uomo, nella serata di lunedì 19 agosto si era procurato alcuni tagli con una lametta sul braccio. Trasportato al pronto soccorso del nosocomio biellese sarebbe riuscito, durante il ricovero, a rubare il telefono tipo Samsung, accessorio molto importante per il reparto. A conclusione delle indagini sia il cellulare che gli aghi sono stati ritrovati all'interno dell'accappatoio del giovane dai carabinieri della stazione di Bioglio e riconsegnati ai proprietari. Il torinese è stato così denunciato per furto aggravato.