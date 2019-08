Nuovo furto al Penny Market di viale Macallè a Biella

Erano le 14 di ieri quando è stata fermata, al supermercato Penny di viale Macallè, una donna di 64anni di Biella che ha provato a passare inosservata oltre la cassa con merce di vario genere per un valore di 47 euro. La donna è stata identificata e denunciata per furto dai carabinieri. Questo è il secondo caso nel giro di pochi giorni per la biellese. L'altro era in compagnia di altre due complici. LEGGI ANCHE: Volevano fare la spesa gratis al supermercato, denunciate tre donne