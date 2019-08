Incidente auto e moto a Pray: motociclista all'ospedale. Prognosi di 20 giorni

E' in fase di ricostruzione dagli agenti della polizia stradale, la dinamica dell'incidente successo ieri pomeriggio alle 16, a Pray. A scontrarsi una motocicletta con in sella un 39enne residente a Coggiola e un'utilitaria tipo Chevrolet con al volante un 40enne del comune della Valsessera. E' intervenuta l'equipe dell'ambulanza del 118 che dopo le prime cure ha provveduto a trasportare il centauro all'ospedale di Borgosesia. Per lui i medici hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni.

