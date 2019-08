In taxi con eroina, cocaina e hashish: Biellese arrestato dai finanzieri

Non si ferma l'attività di contrasto allo spaccio di droga della Guardia di Finanza. A seguito di alcuni accertamenti, nella tarda mattinata di mercoledì 21 agosto i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Biella hanno sottoposto a controllo un taxi con a bordo due soggetti di giovane età, rispettivamente di nazionalità rumena e italiana.

Dopo una perquisizione, il cittadino rumeno, residente a Torino, è stato trovato in possesso di 1,594 grammi di eroina. Per questo è stato segnalato alla competente Prefettura come detentore di sostanze stupefacenti. L'altro uomo, residente a Biella, portava invece con sé 5,904 grammi di cocaina, 100,67 di eroina e 116,451 di hashish, oltre ad un bilancino di precisione per la pesatura. La perquisizione è stata allargata anche alla sua abitazione. A quel punto, per il biellese, sono scattate le manette per flagranza di reato.

L'attività dei finanzieri rientra tra i servizi finalizzati al controllo del territorio e delle principali vie di accesso della città, nell’ambito del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.