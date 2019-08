Gaglianico, dallo scontro con un'altra auto finisce contro il muro FOTO

Doppio incidente in via Gramsci a Gaglianico nel primo pomeriggio di oggi, 26 agosto. In seguito allo scontro con una Toyota Yaris, le cui cause sono ancora da accertare, una Mini è finita contro un muro vicino alla strada. Ad intervenire il Nucleo Anticrimine della Polizia di Torino, che in quel momento transitava sulla via, insieme alla Stradale di Biella e alla Locale di Gaglianico. Sul posto anche i sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Al momento nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite.