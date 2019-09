Decreto Dignità: grande preoccupazione da parte delle leghe calcio e di altre società sportive

Immediata questa estate la reazione dei club di Serie A e di altre società sportive a seguitodel via libera al Decreto Dignità promosso dal Governo. Tutti hanno espresso unanimamente la loro preoccupazione sull’impatto che il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni per giochi e scommesse con vincite in denaro avrà sulle risorse dello sport italiano, professionistico e amatoriale. La richiesta è stata quella di poter essere coinvolti nel processo di riordino del settore del gioco d’azzardo, andando a condividere l’importanza dell’obiettivo di lotta alla ludopatia. Un progetto che preveda la collaborazione delle rappresentanze del mondo sportivo italiano nella realizzazione di una riforma in materia di giochi, che elimini i rischi connessi alla malattia da gioco d’azzardo e contrasti il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario. Il mondo dello Sport italiano intende mettere a disposizione le proprie competenze, diventando parte attiva in questo difficile percorso. La nuova norma per il settore sportivo inciderà negativamente non solo da un punto di vista economico ma anche occupazionale.

Il comprensorio calcistico e sportivo italiano perderà 100 milioni di euro all’anno e ci saranno quasi 40 mila occupati in meno

Secondo l’Agcom il provvedimento causerà al mondo del calcio italiano la perdita di introiti, provenienti dalla sponsorizzazione di società di betting, pari a 100 milioni di euro all'anno. Ma non è tutto! Assolavoro assicura che anche il mondo dell'occupazione subirà un netto taglio dovuto al Decreto Dignità e a pagarne le conseguenze saranno solo i lavoratori. Senza poi contare altri 100 milioni che se ne andranno in fumo a discapito di media e TV che prevalentemente si occupano di sport. Purtroppo a causa di questo provvedimento il campionato italiano, già agli ultimi posti per competitività tra i top europei, perderà ancora più terreno.

I marchi di betting spostano all'estero gli investimenti sui campionati europei e le nostre squadre non possono reggere il confronto

Le squadre di calcio europee e soprattutto quelle inglesi e spagnole ringraziano l’Italia per il Decreto Dignità, infatti, potranno indossare nuove divise con i loghi degli Official Betting Partner che sponsorizzavano le nostre squadre di Serie A. A seguito dell’approvazione del divieto totale di pubblicità nel gioco con vincita in denaro, entrato in vigore dallo scorso quindici luglio in Italia, la Premier League e la Liga ne hanno beneficiato enormemente andando a rimodernare le strutture sportive esistenti e soprattutto ad attuare una campagna acquisti senza rivali del Bel Paese.