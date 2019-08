Biella - Ai giardini Vittorio Emanuele II con zainetto e oggetti da scasso. Individuato e denunciato

Sabato alle 11,45 gli agenti della squadra volante notano un uomo con uno zaino girovagare per il giardino Vittorio Emanuele II in via La Marmora. Fermato e identificato in L.B. di 50 anni di Biella, pluripregiudicato, i poliziotti hanno scoperto che all'interno della sacca c'erano tronchesina, punteruolo, chiave a pappagallo e pinza a scatto. L'uomo, già con alle spalle diversi reati contro il patrimonio, è stato denunciato per possesso di oggetti atti allo scasso. Il materiale è stato poi sequestrato.