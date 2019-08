Lavori sull’Oremo. Ramella Pralungo: “Oggi sul posto i tecnici. Confermo la riapertura per l’inizio della scuola”

Iniziati come da programma oggi, lunedì 26 agosto, i sopralluoghi dei tecnici per i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Oremo. La struttura risulta chiusa dallo scorso 17 giugno per un’ usura eccezionale degli appoggi delle travi dell’impalcato, posti in corrispondenza della spalla lato direzione Biella, che nei prossimi giorni dovranno essere sostituiti.

“Sul posto oggi sono arrivati ingegneri e tecnici della ditta che hanno la responsabilità dei lavori sul ponte – spiega il vicepresidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo -. Il lavoro è delicato, si parla di alzare un ponte e non di riasfaltare una strada. Tutto deve essere fatto con perizia, ma confermo la riapertura del tratto per il nuovo anno scolastico”.