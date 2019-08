Oggi è la giornata internazionale del cane: cinque motivi per cui un amico a quattro zampe migliora la qualità della vita

All’interno di un nucleo familiare al cane vengono assegnati ruoli e responsabilità. Ad avvalorare questa tesi è Marco Maggi, Coordinatore dei Servizi Sanitari di Ca’ Zampa – il primo Gruppo in Italia che offre servizi a tutto tondo per il benessere del pet –. Ecco quali sono secondo il dott. Maggi i 5 benefici principali legati alla presenza di un cane all’interno del nucleo familiare.

Educatori per i più piccoli

I cani aiutano i bambini e gli adolescenti a crescere in modo equilibrato e responsabile, migliorandone la capacità di socializzazione e favorendo il senso di appartenenza e aggregazione familiare. «Il cane ha un effetto educativo sui bambini: i piccoli hanno un comportamento affettivo – afferma Maggi – e vedono nel cane un prezioso compagno non solo di giochi, ma anche di crescita». Il cane è un animale abitudinario: ha bisogno di stabilità per sentirsi felice, tranquillo e completo. Per far comprendere al proprio figlio in cosa consiste il senso di responsabilità, si può partire dallo spiegargli e dimostrargli cosa significa prendersi cura di un cane.

Migliorano il tenore di vita degli anziani

Gli over 65 vivono spesso con gli animali da compagnia; oltre un anziano su due ne possiede almeno uno. Secondo il Rapporto Senior Italia FederAnziani su “Over 65 e Animali da Compagnia”, nel solo triennio 2015-2017, la percentuale di proprietari di animali tra i senior è salita dal 39% al 55%, continuando oggi ad essere un trend in ascesa. Inoltre ben il 68% degli anziani afferma che la compagnia del proprio animale influenza molto il proprio benessere fisico e mentale. «Secondo diversi studi il cane ha effetti benefici nei confronti degli anziani che trovano nell’animale una compagnia ed anche un motivo per uscire, eseguendo, di conseguenza, attività fisica». Una frase ricorrente, pronunciata da persone anziane è “prima stavo sempre chiuso in casa, adesso ho riscoperto il piacere di uscire” i. Le attività da svolgere in compagnia del pet sono quelle che vengono svolte più volentieri.

Cani come compagni di palestra

Conciliare lo sport che si è soliti praticare con il bisogno di attività del proprio amico a quattro zampe è possibile. Da un’analisi della letteratura scientifica internazionale condotta dal Centro Studi Senior Italia emerge che i possessori di cani hanno il 57% di probabilità in più di svolgere attività fisica rispetto a chi non ne ha. «Sono sempre più specializzate le tecniche di attività fisica da svolgere in compagnia di cani – afferma Marco Maggi – con esperti che hanno studiato il movimento motorio degli esseri umani e creato percorsi appositi da poter eseguire in compagnia del proprio animale domestico. Ovviamente, oltre che per il proprietario, è importante saper individuare l’attività giusta per il cane, che varia a seconda della razza, dell'età e delle sue condizioni fisiche». Praticare sport con il proprio animale domestico può essere di grande stimolo.

Sono animali da compagnia per eccellenza

I cani stimolano il rapporto con il mondo esterno e la natura. Essi aiutano a mitigare, in determinate situazioni, il senso di solitudine sociale o morale. Recenti studi scientifici condotti dal presidente della Fondazione Affinity Animali e Salute forniscono dati illuminanti sui molteplici benefici derivanti dall'avere un animale in casa. Oltre il 75% dei padroni vede il proprio animale come qualcosa di più di un amico e, secondo numerosi studi, la presenza di un animale nella quotidianità di un individuo è strettamente legato a fattori di benessere. Il 90 % di adulti possessori di cani affermano che la presenza di un animale nella loro vita li ha fatti sentire maggiormente amati ed apprezzati. L’80% afferma che essi hanno ridotto lo stress. Il 78% ha affermato che la presenza di un cane ha permesso loro di restare fisicamente attivi ed emozionalmente stabili.

Aiutano nella riabilitazione e nel recupero sociale