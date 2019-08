Abbandonata nel giardino di una casa di riposo, adozione del cuore per Rosetta

Rosetta, micia di 1 anno, sterilizzata, fiv/felv negativa. È stata abbandonata nel giardino di una casa di riposo a Torino e ci sono voluti giorni prima che avesse il coraggio di farsi vedere dalla volontaria che quotidianamente accudisce la colonia. Si presume che in precedenza non vivesse con altri gatti perché è terrorizzata dalla loro presenza. Con gli umani è docile e educata, si cerca quindi per lei una adozione da "figlia unica". Chi fosse interessato può contattare Angela al 3395258763. Si affida dopo visita preaffido e con possibilità di avere di tanto in tanto notizie della micia.

