Casapinta: Amore per gli animali e l'ambiente. Dopo Cucciapinta fioriscono le iniziative ecologiche FOTOGALLERY

Martedi’ 13 agosto i volontari di Casapinta, proprietari di cani, hanno completato la recinzione comprensiva di cancelli dell’area di sgambatura e socializzazione cani, di circa 600 metri quadri, nonche’ SOCIALIZZAZIONE padroni…Un bel successo la realizzazione in cosi’ poco tempo, 2 mesi di volontariato dopo il lancio dell’idea e anche grazie al supporto tecnico di Gabriel Broglio, stagista assegnato al Comune dall’Istituto Gae Aulenti di Biella.

E' stata realizzata tutta la recinzione comprensiva di un cancello a spinta per accesso con cani, ed un cancello di servizio per l' ingresso dei mezzi operativi che si occuperanno della manutenzione. Una fontana ha completato l'opera ed è gia’ funzionante per refrigerare i cagnolini che fruiranno di Cucciapinta.

I volontari hanno festeggiata questa prima grande tappa con la prima cena di Casapinta completamente bio-compostabile. La partecipazione di 40 persone fra volontari e simpatizzanti hanno dato molta soddisfazione all’Amministrazione ed il Sindaco ha ringraziato tutti per l’impegno e passione nella realizzazione dell’area. Grande l'apporto degli Alpini che hanno messo a disposizione cucina e cuochi.

L’amministrazione, che ha abbracciato in pieno l'iniziativa, ha acquistato il materiale necessario mentre i volontari, con parsimonia, e mettendoci anche del loro, hanno permesso la realizzazione di questa bella iniziativa.

"Altre iniziative verranno proposte per dare un nuovo look al nostro paese - ha dichiarato il vice sindaco Danilo Cavasin coadiuvato dai consiglieri Marianna Guardia e Vanna Scalabrino Guglielminella - intanto a settembre partira’ la nuova pavimentazione in porfido della frazione Fantone che portera’ a 6 le frazioni oggetto di risistemazione e per il 2020 saremo attenti a nuove possibilita’ di finanziamenti per procedere con le frazioni mancanti. E’ inoltre in corso la pratica in Provincia per avere l’autorizzazione di fiorire la rotonda d’ingresso paese"

Casapinta è un piccolissimo paese del biellese abitato da persone innamorate e appassionate di questo che deve diventare un gioiellino immerso nel verde, nella tranquillità e in cui ancora si vive a misura d'uomo.