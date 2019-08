Trofeo Camillo Rosazza Mina: Scivetti vince la Coppa per la 3^ Categoria. Oggi le finali

Ultime fatiche per i finalisti del Trofeo Camillo Rosazza Mina. Ieri pomeriggio è arrivata l’agognata vittoria per Luca Scivetti per la 3^ Categoria e l’assegnazione della Coppa “Camillo Rosazza Mina”. Scivetti si è scontrato contro Vittorio Bertinetti e l’ha spuntata concludendo con 75 - 64.

La finale di singolare maschile si disputerà alle 14. A giocarsi la vittoria saranno Stefano Reitano e Filippo Anselmi.

Per la singolare femminile, che si giocherà alle 15,30 di oggi, i nomi delle finaliste sono state appena svelati. Mentre Diez è la prima ad arrivare in finale chiudendo con 75 - 64 contro Ronchi, la Brescia ha appena concluso la battaglia per la qualificazione contro Gassino uscendone vincitrice (60-60).

Ultima finale delle 17 è quella che vedrà scendere in campo il doppio maschile con Stefano Reitano e Marco Corino contro Alessandro Corbo con Filippo Anselmi.