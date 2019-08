Pro Vercelli: scelte a sorpresa di Gilardino

Sono tre le sorprese nella formazione pensata da Alberto Gilardino per l'esordio contro la Pianese. In difesa, insieme ad Auriletto gioca il giovanissimo Carosso (e non Grosso, quindi). A centrocampo fa il suo esordio Varas (con Mal che di coseguenza si accomoda in panchina). In attacco, fiducia a Della Morte, impiegato come estero sinistro, e come spalla a Simone Rosso, falso nueve.

Questa la formazione PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Varas; Azzi, Rosso, Della Morte.A disp. Saro, Tedone, Foglia, Erradi, Bani, Grossi, Cecconi, Mal, Ciceri, Volpe, Russo, Masi. All. Gilardino.