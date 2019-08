Martina Toniolo andrà in Spagna con la Nazionale Under 19 Femminile

La biellese Martina Toniolo è stata convocata nella Nazionale Under 19 Femminile. La giocatrice, in forza alla Juventus, parteciperà alla trasferta in Spagna, per il doppio confronto con le iberiche, in programma domenica 1 e martedì 3 settembre. Lunedì 26 agosto invece è il giorno del raduno a Roma. Martina, a giugno, aveva già preso parte al ritiro azzurro svoltosi a Castel di Sangro. Ora scatta la prima vera avventura azzurra per la 17enne biellese che compirà 18 anni a Ottobre. Ecco il comunicato della federazione.

"Enrico Sbardella, tecnico della Nazionale Under 19 Femminile, ha diramato la lista delle 20 convocate, le calciatrici si raduneranno lunedì 26 agosto a Roma, dove avrà luogo la prima fase della preparazione. La squadra si trasferirà quindi in Spagna venerdì 30 per raggiungere San Pedro de Pinatar, due incontri in programma domenica 1 e martedì 3 settembre . Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona Women) Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Margherita Brscic (Juventus), Heden Corrado (AS Roma), Anna Catelli (FC Inter), Elisa Donda(Tavagnacco), Caterina Fracaros (FC Inter), Alice Rossi (Sassuolo) Centrocampiste: Sofia Colombo (FC Inter), Azzurra Corazzi (Fiorentina Women), Michela Giordano (Juventus), Francesca Imprezzabile (Florentia San Gimignano), Ludovica Silvioni (Juventus), Martina Toniolo (Juventus) Attaccanti: Federica Anghilleri (Empoli Ladies), Melissa Bellucci (Juventus), Asia Bragonzi (Juventus), Serena Cortesi (Orobica Bergamo), Silvia Zanni (Sassuolo)".

Le Azzurre affronteranno nel girone della prima fase Europea: Estonia, Slovenia e Russia.

2 Ottobre: Italia-Estonia → Stadio Artemio Franchi di Siena

Slovenia-Russia → Stadio Comunale B.Bonelli di Montepulciano

5 Ottobre: Italia -Slovenia → Stadio Artemio Franchi di Siena

Russia-Estonia → Stadio Comunale Santi Tiezzi di Cortona

8 Ottobre: Russia-Italia → Stadio Artemio Franchi di Siena

Slovenia-Estonia → Stadio Comunale Santi Tiezzi di Cortona.

Per la foto si ringrazia Gettyimages Tullio Puglia Juventus.