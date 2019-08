Buona la prima per la Pro di Gilardino

La Pro soffre nel primo tempo, ma nella ripresa si sveglia e dopo una gran gol di Della Morte mette alle corde la Pianese. La squadra è ancora da rivedere e correggere, certo, ma l'importante era partire bene. Buone le prove di Quagliata, Della Morte, Graziano e di tutto il gruppo.

Primo tempo

Primi applausi del campionato per Graziano, bravo a disimpegnarsi a centrocampo. La Pro è disegnata con un 4-3-3. Schiavon fa il regista arretrato, Simone Rosso il falso nueve. Della Morte gioca qualche metro più avanzato rispetto all'altra ala, Azzi.

Modulo speculare per i toscani, con l'unica differenza che le tre punte giocano ravvicinate.Minuto 20: angoli, due tre cross, nessun tiro. Brutta partita condizionata anche un po' dal caldo afoso.Ma ecco il grande numero che risveglia tutti: Quagliata sulla sinistra si libera, vede il portiere fuori dalla porta e superata di pochi metri la metà campo ci prova: gran tiro a campanile che tocca la traversa. Applausi. Un primo tempo povero povero e poi ancora povero. Davanti le trame offensive della Pro non trovano sbocco.Si chiude con un tiro di Azzi, alto, e la prima ammonizione: giallo al toscano Catanese, per fallo.

Secondo tempo

Grande, grande gol di Matteo Della Morte. Cross di Quagliata dalla sinistra, il portiere ospite, disturbato da Rosso, smanaccia, riprende Dalla Morte che di sinistro non perdona. Pro Vercelli in vantaggio. Siamo al 7'.Cross dalla destra, colpo di testa di Benedetti, bella risposta di piede di Moschin. È il 10' ed è tutta un'altra partita, ora.Della Morte, imbucata per Varas, bel cross, ma Azzi sul secondo palo colpisce male. Bella azione, comunque.

Al 59', Rosso, servito da Franchino, solo davanti al portiere, di testa in tuffo spreca il 2 a 0.60', entra Cecconi ed esce Rosso. Clamoroso regalo della difesa avversaria: Varas, dalla sinistra, mette in area e un difensore toscano, Vavassori, trafigge il proprio portiere. Pro Vercelli 2 Pianese 0.Tre cambi nella Pianese al 24'.

Due conclusioni niente male, la prima ribattuta, di Azzi, la seconda alta, di Della Morte. Al 70': entra Russo, esce Della Morte. Al 75': seconda ammonizione per Catanese, cartellino rosso, Pianese in 10. Schiavon dalla distanza: botta di collo forte, a lato di un metro. Applausi. Finisce con il successo numero uno dell'era-Gilardino. Un buon inizio.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Carosso, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Varas; Azzi, Rosso (Cecconi dal 60'), Della Morte (Russo dal 70').Panchina: Saro, Tedone, Foglia, Erradi, Bani, Grossi, Cecconi, Mal, Ciceri, Volpe, Russo, Masi. All. Gilardino.

PIANESE (4-3-1-2): Fontana; Ambrogio, Vavassori (Seminara dal 68'), Dierna, Gagliardi; Bianchi, Simeoni (Figoli dal 68'), G. Benedetti; Catanese; Lo. Benedetti, Rinaldini (Momentè dal 68').Panchina: Sarini, Seminara, Cason, Udoh, Momentè, Figoli, Lu. Benedetti, Scarlino, Montaperto, Fortuni, Tampwo. All. Masi.