Buon pari (2-2) in amichevole con l'Aygreville, la Fulgor cala la coppia d'assi VIDEO

Passi in avanti per la Fulgor Ronco Valdengo. In terra valdostana, la formazione allenata da Marco Mellano conquista un'ottimo punto contro l'Aygreville, quarta forza della scorsa stagione con 51 punti a favore: 2-2 il punteggio finale, con le reti della coppia d'assi Rogora-Toffolini.

Soddisfatto il mister al termine della gara: “Buon risultato ma conta fino ad un certo punto. C'è stata un po' di fatica iniziale ma di fronte avevamo una squadra protagonista di un buon campionato lo scorso anno.Andiamo avanti così”.