Il consigliere Varnero (Pd) sugli Zumaglini: “Chiesto taglio agli stipendi, non alle piante. Presto un'interrogazione”

Continua a tenere banco la questione dei giardini Zumaglini. Ad una settimana esatta dalla rissa avvenuta all'interno dell'area verde di Biella, prende la parola il consigliere di minoranza del Partito Democratico, Valeria Varnero, già assessore della città, che invita alla calma e alla riflessione le forze della maggioranza: “Mi sono occupata per 5 anni del verde urbano e leggendo i commenti di questi giorni sembra che gli Zumaglini siano diventati un covo di criminali, dove regna la paura. Ma la realtà è diversa. Questi giardini sono un bene ambientale prezioso legato profondamente alla storia della nostra città e vanno valorizzati sempre più con investimenti, così come operammo noi nella passata amministrazione”.

Cura e continua manutenzione del verde. Questi gli interventi da attuare e “non – analizza il consigliere comunale – il taglio insensato senza che una commissione o un gruppo di esperti abbia manifestato le proprie valutazioni. Avevamo chiesto un taglio agli stipendi, non alle piante. Non c'è nessuna urgenza o nessun pericolo di pianta pericolante. Quindi al bando la retorica e più condivisione nelle scelte e nei contenuti”.

E sull'eventualità di organizzare una nuova manifestazione, dopo quella realizzata dal Coordinamento Biella Antifascista, Varnero puntualizza: “È possibile e stiamo valutando la realizzazione. Così come sto preparando un'interrogazione su questo tema. Mi auguro d'ora in poi che si parli non per slogan ma nel merito dei problemi”.