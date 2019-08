Gazebo di Fratelli d'Italia in via Italia, 228 firme raccolte per il ritorno al voto

Niente giochi di palazzo o governi d'inciucio ma elezioni immediate per dare voce ai cittadini. Questi i punti fermi della nuova raccolta firme, organizzata oggi pomeriggio da Fratelli d'Italia. 228 le firme accumulate nel gazebo di via Italia di “cittadini stufi – spiegano – di questo siparietto di partiti disposti ad ogni sorta di accordo pur di negare alla popolazione la possibilità di tornare alle urne”.