Domenica all'Alpe Peccia per la festa di fine estate

L'amministrazione comunale di Pettinengo in collaborazione con i gruppi Amici Pesca e Ana organizza per domenica 8 settembre la Festa di fine Estate all'Alpe Peccia.

l programma della giornata prevede il percorso a piedi dal ponte della Dolca all’Alpe Peccia. All’Alpe si potranno vedere i lavori di ristrutturazione in corso d’opera frutto dell’investimento fatto dall’Amministrazione Comunale attraverso fondi erogati della Comunità Europea. Dopo due passi per l’alpe a godersi i meravigliosi panorami locali, alle ore 12 degustazione della gustosa polenta concia preparata dai gruppi Amici Peccia e Alpini.

Procedure per accedere all’Alpe

Le prenotazioni si effettueranno esclusivamente in Comune dal 26 agosto al 4 settembre. Le auto potranno transitare dalla Casa del Pescatore al Ponte della Dolca solo a pieno carico per i giorni di sabato 7 e domenica 8 settembre. All’atto della prenotazione, oltre alla targa, si dovranno comunicare il nome dell’autista e degli occupanti dell’auto e versare 5 euro per ciascuno iscritto, che verranno rimborsati all’Alpe. Chi non si presenterà non avrà diritto ad alcun rimborso. Per tutti gli altri partecipanti verranno messe a disposizione 1 navetta che partirà dalla Casa del Pescatore alle ore 8.00 di domenica 8 settembre e farà ritorno alle ore 16 dal ponte della Dolca; chi vorrà usufruire della navetta dovrà iscriversi in Comune entro il 4 settembre 2019 previo pagamento di euro 5 (andata e ritorno) per sopperire ai costi dei mezzi di trasporto.

Le persone che hanno difficoltà di deambulazione ma che desiderano partecipare alla festa, dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione per consentire all’organizzazione di provvedere al trasporto. I permessi al transito verranno consegnati tassativamente negli uffici comunali venerdì 6 settembre in orario di apertura al pubblico 10-13