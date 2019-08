Dal Nord Ovest - Tragedia sulle strade: deceduta coppia di motociclisti

Scontro mortale tra una Fiat Panda e una moto BMW 1200 questa mattina a Villar Perosa, fatale per i due centauri. A perdere la vita un 68enne pensionato (ex falegname), che guidava la due ruote, e la passeggera 60enne, entrambi residenti nella provincia di Asti.

L’incidente si è verificato intorno alle 8:45 di questa mattina, sulla Provinciale 23R, all’altezza della rotonda con la SP 166 per San Germano Chisone. L’auto, guidata da un 20enne di Frossasco con a bordo la fidanzata di 19 anni di Cantalupa, mentre si dirigeva verso Pinerolo provenendo da Sestriere ha avuto uno sbandamento, per cause in corso di accertamento.

La Panda ha invaso all’improvviso l’altra corsia, colpendo la moto che proveniva in direzione opposta. I due coniugi sono state sbalzati fuori strada dalla BMW 1200, morendo sul posto, nonostante l’intervento dell’elisoccorso. L’autista e la passeggera del veicolo sono stati portati all’ospedale di Pinerolo per le cure del caso: le loro condizioni sono non gravi.

Attualmente sono in corso gli accertamenti etilometrici e tossicologici sull’autista della Fiat Panda. I Carabinieri della stazione di Villar Perosa stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.