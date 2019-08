Dal Nord Ovest - Perdono il controllo dell'auto, ferite due donne

Auto fuori strada, intorno alle 16 di domenica, all'altezza dell'abitato di Livorno Ferraris. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, Comando di Vercelli, è intervenuta sulla SP3 all’altezza dell’ingresso del centro abitato dopo che una Chevrolet Matiz, nell’affrontare la rotonda, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo in un campo adiacente la sede stradale.

Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura alimentata a GPL e ha collaborato con il personale medico per estrarre le occupanti del mezzo. Fortunatamente solo qualche escoriazione e un grande spavento per le due occupanti che sono state trasportate al Dea di Chivasso in codice verde. Sul posto i carabinieri di Livorno, il 118 e l’ambulanza della Pal.