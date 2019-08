Dal Nord Ovest - Pastore disperso da ieri sera al Pian della Mussa

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati dalla sera di ieri in una ricerca a monte del Pian della Mussa, comune di Balme (To). Intorno alle 22 la Centrale Operativa ha ricevuto la denuncia di mancato rientro per un pastore di pecore disperso dalla mattina quando era salito in quota per raggiungere il gregge. Si tratta di un percorso che l'uomo effettua tutte le mattine per portare il cibo ai due pastori maremmani che fanno la guardia al gregge. Nel corso della notte i tecnici hanno battuto i sentieri che conducono nella zona in cui pascolano le pecore tra Pian Gias e le pendici del Monte Ciamarella. Le condizioni di nebbia hanno reso difficoltose le ricerche che però sono proseguite fino alle 8 di questa mattina quando la prima squadra ha fatto rientro al rifugio Città di Ciriè per un po' di riposo. Nel frattempo uno dei cani che abitualmente accompagna il pastore è sceso a valle autonomamente. In seguito è giunto sul posto l'elicottero dei Vigili del Fuoco che anche con un tecnico del Soccorso alpino a bordo ha iniziato a perlustrare i versanti dall'alto. Seguiranno aggiornamenti.