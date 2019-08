Da Nord Ovest - Incidente a Quinto Vercellese, auto fuori strada e conducente ferito

Attimi di paura dopo l'incidente per una macchina a gas Gpl e automobilista rimasto ferito. Alle ore 10,20, una squadra del Comando di Vercelli è intervenuta sulla SP594, nel comune di Quinto Vercellese (bivio Valsesia) per incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura alimentata a GPL. Per motivi ancora da accertare il veicolo ha perso il controllo, finendo fuori strada. L'auto è stata messa in sicurezza dalla squadra dei pompieri mentre il conducente è stato trasportato dal personale del 118 al nosocomio di Vercelli.