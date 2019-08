Nuovo incendio rifiuti: ieri sera fuoco vicino al nuovo stabilimento della Menabrea a Chiavazza

Vigili del fuoco e carabinieri impegnati ieri sera a Chiavazza vicino al torrente Cervo e al nuovo stabilimento della Menabrea. Inizialmente, alle 21,35 allertati per sterpaglie a fuoco, i pompieri si sono trovati di fronte all'ennnesimo incendio di rifiuti. Il rogo di dimensioni contenute ha anche interessato un palo in legno della Telecom. Ora i tecnici dell'azienda telefonica dovranno intervenire per la sostituzione. Dopo un'ora le fiamme sono state spente. Ora i militari valuteranno se si tratta di dolo.