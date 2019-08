Auto fuori strada a Mongrando

Intervento dei vigili del fuoco stamattina poco prima delle 10 per un'auto che è stata segnalata fuori dalla sede stradale a Mongrando nelle vicinanze di via Pistino. Nessuna persona all'interno, probabilmente l'incidente risale a questa notte. Visto che non crea alcun pericolo alla viabilità i pompieri non hanno rimosso il mezzo. Ora si provvederà ad avvertire il proprietario affinchè provveda al più presto a portarla via.