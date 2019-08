Tra sfilate di trattori ed esibizioni, torna a Zubiena la Festa dei Campagnin

A Zubiena si rinnova la Festa dei Campagnin, organizzata come ogni anno dalla pro loco locale. Giunta ormai alla 19a edizione, questa ricorrenza è nata per ricordare i lavoratori della campagna, in piemontese "campagnin", che con il loro lavoro producono i frutti della terra, e per tutti quelli che si occupano anche a tempo parziale alla lavorazione della terra.

A questo si aggiungono anche i mezzi agricoli che aiutano nel lavoro quotidiano: pertanto domenica 1° settembre non mancherà il consueto raduno dei trattori, la santa messa delle 11, la benedizione dei trattori e la sfilata per le vie del paese. Il pranzo sarà servito poi nella struttura coperta della pro loco quest'anno in collaborazione con l'associazione Vermogno Vive e la pro loco di Roasio. Non mancherà il mercatino di hobbistica, artigianato e prodotti locali.

Inoltre, nella serata di sabato 31 agosto, alle 20.45, ci sarà la serata del Pomofiore, una allegra serata di dilettanti allo sbaraglio dove i concorrenti potranno esibirsi con le loro performance canore, poesie, barzellette, ed altro. La rievocazione, insomma, di un vecchio programma televisivo che andava in onda tanti anni fa. Spetterà al pubblico il giudizio finale lanciando pomodori o fiori (finti ovviamente), in una sorta di vera e propria corrida.