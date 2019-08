La Pro Loco di Ronco organizza una gita sul lago a Laveno

In occasione della mostra “Dialogo con Ronco Biellese” che si tiene al Museo Internazionale di Design Ceramico di Laveno Mombello, la Pro Loco di Ronco Biellese organizza una gita sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Oltre alla mostra sulle bielline, che ha lo scopo di divulgare la tradizione delle terrecotte con esposizione di manufatti provenienti all’Ecomuseo della terracotta ed è accompagnata da Patchwork realizzati ad opera di artiste di “Trame” Biellesi, sarà possibile visitare la mostra “La Ceramica Disegnata” con oggetti e prototipi dal Museo Alessi e la mostra permanente con porcellane finemente decorate dalle maestranze della Società Ceramica Italiana di Laveno. Dopo la visita alla ridente cittadina ai piedi del Sasso del Ferro si farà tappa all’ Eremo di Santa Caterina del Sasso, uno dei punti più suggestivi del Lago Maggiore. La gita è programmata per Domenica 22 Settembre. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 339-7134178