“Fralalai”, sarda di Biella emigrata in Olanda, in concerto al Piazzo

Francesca Lai, in arte “Fralalai”, arpista, cantautrice e artista nata e cresciuta a Biella, residente in Olanda, e orgogliosamente di origini paterne sarde di Tissi (Sassari), suonerà e canterà al concerto “Ali ancestrali” il prossimo 14 settembre a Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo. Il suo repertorio, che include canzoni scritte da lei in svariate lingue, anche una canzone in lingua sarda dedicata ai millenari e misteriosi nuraghes, intitolata “Nuraghe so” (sono Nuraghe). Il brano è ispirato al sonetto composto in “Limba” nel 1902 da Celestino Caddeo (Dualchi 1862 - 1945). Il poeta sardo fa risalire costruzione, forza e resistenza dei nuraghi ai giganti della mitologia greca: Piracmone, Isterope e Bronte, figli di Urano e di Gea, rispettivamente il Cielo e la Terra.

“Ho messo in musica le parole di “Nuraghe so”, per sentire dentro di me e dare voce alla forza delle pietre nuragiche e alla loro possenza, per farle riemergere da un passato misterioso in cui la pietra aveva un significato spirituale ed era, tra le altre cose, sinonimo di eternità -afferma Francesca-". Nel testo, il nuraghe parla in prima persona e dice: “Sono Nuraghe, sfido i secoli. Finché il mondo durerà, io durerò. Nessuno mi potrà spezzare, che il cielo continui pure a tempestare. Guarda quanto confido nei poteri. Sono Nuraghe sfido i secoli”.

La musica ha toni scuri e solenni, con momenti più luminosi e aperti. “Canterò questa canzone solo con voce e tamburo – afferma la giovane artista - per esprimere una sonorità grezza, antica e vicina alla terra”. Con voce velata di emozione, quasi in confessione, la giovane artista pare confessarsi: “Ho cominciato il viaggio di riscoperta delle mie radici dopo la perdita di tre donne care della mia famiglia. Evento mi ha fatto capire il valore del patrimonio culturale e genetico che è presente in ognuno di noi e che ci è tramandato dai nostri antenati. Quello che mi affascina dell’antica cultura sarda è il suo magismo, che ho scoperto anche grazie al libro “Lo sciamanesimo in Sardegna “ di Dolores Turchi. Attualmente sto finendo il design del logo che abbinerò al mio nome d’arte “Fralalai”: conterrà un antico ed indecifrabile simbolo scolpito nei menhir di Laconi; forma che rimanda a una figura alata, scelta come simbolo del volo, della trasformazione, e del viaggio creativo.Ad Ottobre si recherà in Sardegna per visitare Nuraghes, pozzi sacri e Domus de Janas, le “Case delle Fate”, alla ricerca di ispirazione per creare nuove canzoni e suoni ispirati a questa isola ricca di tesori.