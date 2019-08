L'intervista a Capitan Ventosa: “Forse tornerò a Biella per dare un'occhiata alla funicolare”

Grande affluenza per l’arrivo di Capitan Ventosa nella piazza principale di Pietra Ligure, amena località turistica metà delle vacanze di molti biellesi. News Biella l'ha incontrato prima della sua esibizione.

Eccoci con il popolare Capitan Ventosa

“E’ tutto vero sono Io Capitan Ventosa hai detto la verità’, tutte cose vere, le sottoscrivo e le confermo”.

Capitan Ventosa è stato a Biella recentemente per la questione della funicolare (leggi qui): un pensiero.

“Allora come stiamo andando? Io mi sono assentato un periodo. Tu sai come è andata la storia della funicolare? A quindi è cambiata giunta… forse tornerò, mi sa che comunque io un’occhiata tornerò a darla”.

Cosa vuol dire fare l’inviato di Striscia la Notizia in giro per l’Italia?

“E’ un onore perché realmente risolviamo dei casi, e nel mio caso attraverso il sorriso e l’energia positiva, riusciamo quindi a concludere situazioni che sono drammatiche e delle volte tragicomiche. Quindi è una grande soddisfazione”.

Biella è anche la patria natia di Ezio Greggio storico conduttore di Striscia la Notizia.

"Certo è Lui il capo: diciamo, capo, capo comico, un mito e quindi è lui che un po’ ci invia"



Un saluto come direbbero da Striscia la Notizia…

"Da Pietra Ligure è tutto come direbbero gli inviati di Striscia la Notizia Capitan Ventosa e per News Biella Luca Stecchi. Vi stimo e vi incoraggio e nessuna magagnaaaaaaa".