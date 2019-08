Lago di Viverone: Preziosa area naturalistica o parco zoologico?

La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, al di fuori del loro areale originario rappresenta un problema grave ed in continua crescita su tutto il territorio dell’Unione europea. Infatti, quando trovano le condizioni per svilupparsi possono diventare invasive e rappresentare una delle principali cause della perdita di biodiversità, seconda solo alla perdita di habitat per distruzione-frammentazione, e possono determinare un costo sociale ed economico per l’Europa di oltre 12 miliardi di euro l’anno (dato UE anno 2016).

L’introduzione da parte dell’uomo può essere accidentale o consapevole. Se nel primo caso, rappresentato prevalentemente da insetti o microrganismi, è necessario adottare comportamenti responsabili che evitino di favorire le condizioni di tale dispersione, i casi di introduzione attiva andrebbero adeguatamente puniti per le ripercussioni ambientali, economiche e sanitarie che possono determinare.

In Italia, come documenta l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, scoiattolo grigio, nutria, testuggine palustre americana, gambero rosso della Louisiana, ibis sacro sono esempi di specie animali "aliene” introdotte attivamente, che stanno creando gravi problemi. Le caratteristiche e la pericolosità per gli habitat naturali di questi animali si possono consultare sul sito internet www.specieinvasive.it .

La lista si queste specie è in continuo incremento: una specie introdotta può richiedere del tempo per manifestare la propria pericolosità per cui, se le leggi sanzionano chi diffonde specie già indicate come invasive, il buon senso deve indurci ad evitare di immettere specie comunque estranee che potranno costituire un problema in un prossimo futuro.

Questo problema si sta manifestando anche nel Biellese, in particolare nella zona del lago di Viverone, come denuncia la Lega Italiana Protezione Uccelli Biella Vercelli: "Vi siete mai affacciati dalle alture della collina morenica della Serra sul lago di Viverone? Se siete soliti arrivare al lago da Cavaglià lungo la statale, cambiate percorso, vi accorgerete di quanto è intatto ed affascinante il paesaggio in cui è immerso. Se poi scendete al lago allontanatevi dalla passeggiata lastricata e camminate verso le zone più selvagge lungo il sentiero che percorre le sponde sia verso frazione Masseria che da Anzasco: avrete modo di scoprire quante varietà di uccelli, libellule, piante acquatiche ed altri organismi popolano il lago e le zone umide ad esso collegate. Tuttavia, da un po’ di mesi a questa parte, c’è anche qualcosa “di più”, perché qualcuno, per insensibilità o ignoranza (nel senso etimologico del termine), ha deciso che gli habitat, seppure unici, dell’area, talmente preziosi da aver indotto l’Unione Europea a riconoscerli e tutelarli come Siti di Importanza Comunitaria, non sono sufficientemente attraenti, ed ha pensato di inserire qualche animaluccio più “appariscente”: una coppia di cigni neri e, da ultimo, una coppia di cigni collonero, i primi originari dell’Australia, gli ultimi arrivati dell’America meridionale".

Con questa denuncia, LIPU intende informare sulle principali insidie di questa “pratica”: "Riteniamo, in qualità di associazioni nate per l’educazione ambientale e la tutela degli ambienti naturali, che introdurre specie “esotiche” in un ambiente naturale rappresenta un grave pericolo per gli organismi autoctoni (ovvero naturalmente presenti nell’area) in quanto infrange un delicato ed antico equilibrio e, spesso, porta alla scomparsa delle specie “indigene”. Questo avviene perché le specie introdotte non hanno nemici naturali, si riproducono di più o più facilmente o portano con sé parassiti che, non tollerati dalle specie indigene, possono risultare letali".

La conclusione di LIPU è un richiamo alla autorità: "Dovrebbe esserci un’autorità che vigila e tutela i luoghi protetti come il lago di Viverone, ma se gli enti sono inerti (per lontananza o disattenzione) o inermi (per la difficoltà ad imporre dei vincoli), l’unica difesa può essere la conoscenza e la condanna morale. Pertanto, se portate i vostri bambini al lago e loro con entusiasmo vedranno nuotare verso di sé cigni neri, bianco-neri o dei colori dell’arcobaleno, spiegate loro che è un grave errore, che gli adulti non dovrebbero pensare alla natura come ad un parco zoologico plasmato senza rispetto per appagare i propri infantili istinti o il desiderio di vedere incrementare la clientela. Fate loro conoscere la meraviglia insita anche nelle creature meno appariscenti, una libellula che si posa su una ninfea gialla, i nuovi nati che nuotano a corona intorno alla folaga, la danza d’amore degli svassi. Solo investendo sulle nuove generazioni possiamo evitare di stravolgere il nostro mondo con errori grossolani".