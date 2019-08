Pallacanestro Biella, prime voci dal raduno in vista della partenza per Bielmonte

Una squadra dove un ragazzo nato nel 1996 si definisce “di maggiore esperienza” e uno nato nel 1992 “il più vecchio”, è questa l’Edilnol Pallacanestro Biella che ha dato inizio alla propria stagione sportiva 2019/2020. Dopo i primi giorni di lavoro i ragazzi agli ordini di coach Galbiati, ancora in attesa di Omogbo, rallentato da questioni di natura burocratica, stanno sudando le proverbiali sette camicie per entrare in condizione e farsi trovare pronti.C’è un palpabile entusiasmo per la squadra più giovane della serie A, sentimento che traspare anche dalle parole di due futuri protagonisti della stagione.

Le prime voci dell’anno dal campo arrivano, infatti, dal “veterano” Saccaggi, classe 1992 da Massa, al secondo anno in rossoblù e da Daniel Donzelli, ala Cremonese classe 1996.“Si percepisce tanto entusiasmo” ha detto Lorenzo, al secondo anno sotto al Mucrone, ai media “Lo si vede dagli occhi dei ragazzi che per la prima volta in carriera hanno l’opportunità di giocare a Biella, da protagonisti. Le impressioni sono positive, ci sono i presupposti per fare bene e prepararci al meglio per la stagione.”Prosegue analizzando i suoi obiettivi: “Ho motivazioni nuove, nuovi compagni con cui crescere e che mi faranno crescere. Sono l’elemento più vecchio del roster e per me è un’esperienza nuova, mi pongo come obiettivo migliorare e far migliorare i giovani con cui giocherò questa stagione.”

Gli fa eco il nuovo innesto Donzelli, arrivato da Forlì:“Ho avuto un’ottimo impatto con l’ambiente e con la città. La prima percezione è che questo sia un luogo ideale per giocare a basket, con poche distrazioni che potrebbero nuocere ad un gruppo così giovane. Mi trovo in una situazione nuova: dopo una stagione mediocre a Forlì in cui ero uno dei più giovani del roster, sono adesso uno degli elementi di maggiore esperienza in squadra e dovrò dare una spinta ai miei compagni più giovani.”Riflette inoltre sulla chimica di squadra che si sta creando:“La squadra è unita anche fuori dal campo e siamo sempre insieme, è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere”.

La tabella di marcia

I prossimi obiettivi della squadra sono dietro l’angolo: è imminente la partenza per il ritiro di Bielmonte e, al primo di settembre, Domenica prossima, avverrà il debutto ufficiale nel consueto Memorial Spianato contro la Gessi Valsesia in cui finalmente i tifosi potranno gustarsi l’Edilnol 2019-2020.