Motocross, il team A.S. Valgrande è pronto per la gara dell’anno

La Gara dell’anno per l’A.S. Valgrande parte domani mattina, domenica 25 agosto, nella pista di motocross di Ronco Biellese che il grande campione Giancarlo Billotto e tutto lo staff di appassionati cura del lontano 1967, quando la pista era solo un terreno impervio e scosceso. “Questa gara ogni hanno è fonte di grande soddisfazione – racconta Genny Billotto, figlia di Giancarlo - . Ci ripaga di tutto l’impegno che c’è dietro al mantenimento di una struttura di questo tipo che ha bisogno di una cura costante e giornaliera”.

La pista di Ronco Biellese è sempre aperta, anche nei giorni festivi con orari domenicali, per dare la possibilità di divertirsi in sella in qualsiasi momento.

La Gara di domenica 25 agosto rientra nel Campionato Moto ASI. Per le 9,30 -10, partiranno le prove libere cronometrate che proseguiranno per tutta la mattina. Nel pomeriggio le competizioni si divideranno in 2 manche che andranno avanti fino alle 18 circa, dopo seguiranno le premiazioni. Si disputeranno 2 minicross con i 65 e 85, poi si sfideranno le categorie Esordienti, Spent, Expert e Master.

“Non sappiamo ancora quanti parteciperanno – spiega Genny – poiché le iscrizioni avverranno direttamente la mattina della gara. Negli anni scorsi abbiamo toccato i 150 iscritti, speriamo di riconfermare i numeri anche quest’anno”.

L’organizzazione di una gara di motocross con questi numeri non è semplice, tuttavia il team Valgrande è pronto. “Sappiamo come muoverci – conclude Genny - e la voglia di divertirci insieme ad altri appassionati ci sprona a fare in modo che tutto vada per il meglio. Non vediamo l’ora sia domani”.