Anche il giovane biellese Carlo Robino aggregato alla prima squadra del Valsesia Basket

Anche Carlo Robino (play/guardia), nato a Biella il 17 gennaio 2001 e residente ad Ailoche, farà parte dei gruppo di 4 giovani selezionati dal team di Valsesia Basket per essere aggregato al roster della prima squadra per la fase iniziale di pre-season e per un aiuto concreto in campionato durante gli allenamenti. Oltre a Carlo, anche gli altri 3 giovani atleti arrivano dal settore giovanile della società del presidente Maurizio Ballarini e sono: Michele Avondo (ala piccola) nato a Borgosesia (Vc) il 7 febbraio 2003 e residente a Quarona (Vc), Pietro Pavero (ala piccola) nato e residente a Borgosesia dal 13 giugno 2003 e Matteo Rossi (playmaker) nato e residente a Borgosesia dall’8 ottobre 2003. Valsesia Basket: “Una scelta realizzata nel rispetto della filosofia della società valsesiana che punta alla valorizzazione di giovani atleti locali”.