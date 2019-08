Jazz all’Alpe Campello per l’ultima data di agosto del Piedicavallo Music Festival

L’ultimo appuntamento di agosto con il Piedicavallo Music Festival punta in alto e arriva fino all’ Alpe Campello per un esibizione Jazz immersa nella montagna e nella natura. Il ritrovo è alle 17,30 di oggi, sabato 24 agosto, alla Galleria di Rosazza. Da lì si raggiungerà l’Alpe per assistere al concerto “Elohim, il Demiurgo delle cose”, voce Emma Elle, sax Riccardo Sala e percussioni Stefano Grasso. Piedicavallo sfida il maltempo, se il meteo non dovesse reggere l’esibizione verrà spostata al weekend successivo. Non è necessaria la prenotazione.

Elohim (Demiurgos) Il demiurgo è colui che anima con il suo soffio vitale l’informe massa di materia inerte.

Creazione

PRINCIPIO

Elohim osserva con amore il Suo Creato. Demiurgo al Creato

DUALISMO

Il desiderio feroce, il creato torna a Elohim.

Creato al Demiurgo

RICONCILIAZIONE

Quattro composizioni creazione, affermazione/negazione, riconciliazione.

Creazione: Silenzio, respiro, nascita.

Affermazione: Luce, Yin, Brahma. Virtù, conoscenza, Essenza.

Negazione: Oscurità, Yang, Shiva, ignoranza, falsa identificazione.

Riconciliazione?

I riferimenti sono William Blake, Gurdjieff, Leonardo, Coltrane.