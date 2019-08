Cossato: la cucina degli alpini è aperta, 8 giorni di specialità gastronomiche

È partita ieri sera la Grigliata Alpini di Cossato che, dal 23 al 26 agosto e dal 30 agosto al 2 settembre vedrà impegnata la sezione delle penne nere del paese nella sede in via C. Battisti. Non solo grigliata con gli alpini, tutte le sere ci saranno aperitivi, antipasti, grigliate di carne, gran fritto di pesce, formaggi, verdure e banco dolci con un fornitissimo bar e cantina di vini. Inoltre gli chef proporranno una specialità al giorno.

L’apertura di ieri, venerdì 23 agosto, ha visto protagonista la polenta nella versione polenta e baccalà e polenta e funghi. Questa sera la specialità saranno i pizzoccheri con le rane. Domenica 25 agosto appuntamento anche alla mezza con il Pranzo dei Pensionati mentre, dalle 19,30 specialità del giorno saranno i bigoli in salsa di pesce spada. Per chiudere il primo weekend in bellezza, lunedì sera gli alpini serviranno la loro panissa.

Si riaccendono i fuochi venerdì 30 agosto, dove verranno riproposti polenta con baccalà e polenta con funghi. Sabato 31 la cucina si butta sul pesce con spaghetti allo scoglio e polenta e seppie. Domenica 1° settembre si passerà alla tradizionale polenta concia e allo stinco al forno. Lunedì 2 settembre si chiuderanno le danze, per salutare degnamente i commensali accorsi alla sede degli alpini le specialità saranno Tapulun e Polenta e soppressa.