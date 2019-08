Ricetta: Risotto alla vodka salmone e erba cipollina

Ricetta per 4 persone:

Prepariamo il nostro brodo vegetale e lasciamolo bollire per una quarantina di minuti.

In una pentola media mettiamo la noce di burro a sciogliersi, uniamo il nostro salmone tagliato a pezzetti (teniamone qualche fettina, tagliata fine, per il piatto finale), aggiungiamo il riso e lasciamolo tostare per un paio di minuti.