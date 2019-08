Dal Nord Ovest - Tetto a fuoco, intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Oggi, sabato 24 agosto, intorno alle 13, squadre del comando di Novara con autopompa ed autobotte si sono precipitate in località Pernate, a Novara, per l'incendio del tetto di un'abitazione. Sul posto il personale ha provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti ed a circoscrivere ed estinguere le fiamme notevolmente sviluppate. L'intervento è ancora in atto per la messa in sicurezza della zona.