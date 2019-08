Truffa per un camper in vendita, un biellese ci casca e perde 500 euro

Alla fine ha perso 500 euro pagati tramite posta pay a Emilio C. 50enne residente nel milanese. L'uomo, all'inizio di luglio, aveva inserito un post di vendita su internet per la vendita di un camper. La richiesta della caparra era fissata a 500 euro. Le parti si sono sentite telefonicamente e il 70enne biellese ha provveduto a un pagamento iniziale di 500 euro. Trascorsi alcuni giorni ha tentato invano di ricontattare il venditore per concludere l'acquisto. La polizia a seguito dell'indagine ha denunciato il milanese per truffa.